Çelikhanlı tütün üreticileri: Tütünüme dokunma

Tütün üretimine ilişkin 1 Temmuz’da hayata geçirilen yeni düzenlemeyle tütün üretiminde yetki almayan üreticilere hapis cezasını öngören yasaya tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bölge insanının en önemli geçim kaynağı olan tütün yetiştiriciliğine getirilen yüksek vergiler ve zor şartlara karşı sesini duyurmaya çalışan tütün üreticileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı otoyolları trafiğe kapattı. Yaşadıkları sıkıntıları Millî Gazete’ye anlatan Çelikhanlı tütün üreticileri, yetki belgesi zorunluluğunun geri çekilmesini istiyor.

1 Temmuz’da hayata geçirilen yeni düzenlemeyle tütün üretiminde yetki almayan üreticilere hapis cezasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Yıllardır tütün üreten ve birçok yaptırıma maruz kalan tütün üreticileri, yeni çıkan tütün yasasıyla isyan etti. Bölge insanının en önemli geçim kaynağı olan tütün yetiştiriciliğine getirilen yüksek vergiler ve zor şartlara tepki göstermek için bir araya gelen tütün üreticileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı otoyolları trafiğe kapattı. Seslerini duyurmaya çalışan binlerce tütün üreticisi, yetki belgesi zorunluluğunun geri çekilmesini istiyor. Tek geçim kaynağı olan tütün üretimine getirilen engellemelerle ilgili Millî Gazete’ye konuşan Çelikhanlı çiftçiler, yaşadıkları sıkıntılı süreci anlattı.

“İDARECİLERİMİZE DAYATILAN ŞEYLER BİZE YANSIYOR”

50 yıla yakın bir süredir tütün çiftçisi olan Abdurrahman Yaman, 2003 yılından itibaren tütün üretiminin zorlaştırıldığı belirterek, “Yetkililer yıllardır bizim tek geçim kaynağımız olan tütün yetiştiriciliğini engellemeye çalışıyorlar. 20 yıla yakın bir süredir Amerikalı büyük sigara firmalarının Türkiye’deki tütün yetiştiriciliğini bitirmeye çalıştığını biliyoruz. Son yaşadıklarımız da buna bağlı. İdarecilerimize dayatılan şeyler bize yansıyor. Yıllardır geçimimi tütünden sağlıyorum. Şimdi bana yüzde 70’e kadar vergi ver diyorlar. Yoksa üretmeme izin vermeyeceklermiş. Ne yapacağım? Ben arazimde tütün yetiştirmediğim zaman evimin geçimini nasıl sağlayacağım?’ ifadelerini kullandı.

“ÇELİKHAN’DA TÜTÜN DIŞINDA HİÇBİR GEÇİM KAPISI YOK”

Ata mesleği olan tütün çiftçiliğini devam ettiren Yusuf Çalışkan da, tütünle ilgili düzenlemeleri ilk duyduğunda inanmadığını söyleyerek, “1 Temmuz’dan sonra tütünle ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek denildiğinde biz inanmadık. Devlet bu kadar insanı mağdur etmez dedik. 2-3 gündür yolları kapatıp bu haksız karara karşı kendi ekmeğimiz için mücadele veriyoruz. Çelikhan’da tütün dışında hiçbir geçim kapısı yok. Biz zaten kıt kanaat geçinen insanlarız. Kimseye muhtaç olmadan yaşamaya çalışıyoruz. Bizi mağdur eden bizim devletimiz. Sadece Çelikhan da değil Kahta, Diyarbakır, Mardin ve daha birçok yerde tütün üretimi yapılıyor. On binlerce insan tütün üretiminden geçim sağlıyor” diye konuştu.

“RESMEN BİZE ZULMEDİYORLAR”

Çocukluğundan beri tütün üretiminde olduğunu ifade eden Mustafa Sonkaya ise mağdur edildiklerini belirterek, “Şimdi bize, ‘ya kooperatif üzerinden tütün üretin ya da yasak’ diyorlar. Kooperatife bağlanmamız ve yeni getirilen vergilerle ben kazancımın yüzde 70’ini devlete vergi vermiş olacağım. Benim maliyetim her sene yüzde 30-40’a ulaşıyor. E bir de yüzde 70 vergi verirsem tamamen zarar etmiş olacağım. Bu son düzenlemelerle bize açıkça üretim yapmayın diyorlar. Ben çocukluğumdan beri tütün yetiştiriyorum. Benim arazim başka bir ürün yetiştirmeye elverişli değil. Resmen bize zulmediyorlar. Gelip bizim halimizi soran yok” şeklinde konuştu.

“DEVLET HİÇBİR ÇÖZÜM YOLU SUNMADAN BİZİ MAĞDUR EDİYOR”

Çelikhan’ın sorunlarına işaret eden Abuzer Akgün ise, “Çelikhan’da çocuklarımızın gideceği bir park bile yok. Doğru düzgün bize yapılan bir hizmet yok ama biz her zaman vatanımıza ve milletimize bağlı olduk. ‘Devlet bize şunu yapmıyor, devlet bize bunu yapmıyor’ diye hiçbir zaman şikâyet etmedik. Ama şimdi bize resmen ‘aç kalın’ diyorlar. Tütünden başka da burada yapılacak bir iş yok. Elma ağacı getirdiler burada tutmadı, ayçiçeği diktiler, tutmadı, kiraz ağacı da denendi, yine olmadı. Tütünden başka bir şey yetişmeyen bu topraklarda devlet bize bir çıkış yolu göstersin, biz de tütün yetiştirmeyelim. Ben asgari ücretli bir işe de razıyım. Ama devlet hiçbir çözüm yolu sunmadan bizi mağdur ediyor” dedi.

“TÜTÜN ÇİFTÇİLERİ MAHVOLACAK”

Tütün çiftçiliğini 40 yılı aşkın bir süredir yapan Mehmet Horoz da, “Çelikhan’da köylünün en fazla 5 dönüm arazisi var. Benim 3 dönüm tütün arazim var. Zaten ufak arazilerde bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz. Benim dönüm başına senede 5 bin TL giderim var. Tütünden yıllık kazancım da toplam 30 bin TL’yi geçmiyor. Durum böyleyken bu maliyetlere rağmen bizden yüzde 70 vergi istiyorlar. Zaten tütün yetiştirmek çok riskli. Dolu yağsa, yağmur yağsa biz ektiğimizden bir şey kazanamayız. Yıllardır tüm bu zorluklara rağmen geçimimizi sağlıyorduk. Ama bundan sonra yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ya hükümet bu karardan dönecek ya da tütün çiftçileri mahvolacak.” diyerek yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Kaynak:Milligazete