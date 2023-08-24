Amerika ve Avrupa’dan sonra 2020 yılında Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi yapılarak olumlu sonuç alınan süper meyve aronya, devlet desteğiyle yaygınlaştırılması isteniyor. Daha sonra farklı bölgelerde denenen süper meyve Tekirdağ’da da boy göstermeye başladı.

Şarköy İlçesi Uçmakdere Mahallesinde 2022 yılında 2,5 dekar alanda 100 fide ile kurulan aronya bahçesinde ilk hasat gerçekleşti. Hasada katılan İl Müdürü Oktay Öcal, üreticiler ile bir araya gelerek bitkisel üretimde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Üreticilerin sorunlarını dinleyen İl Müdürü her zaman üreticilerimizin yanında olduklarını ifade etti.



İlçede tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin arttırılması, alternatif ürünlerin çoğaltılıp kırsal turizm ve bitkisel üretime katkı sağlanması planlanıyor.