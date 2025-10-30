Süper Lig’de 11. hafta maçları 31 Ekim Cuma, 1-2-3 Kasım tarihlerinde oynanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev maçlar öncesi hakem atamaları futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.
11. Hafta Maç Programı ve Hakem Atamaları
31 Ekim Cuma
20.00 | RAMS Başakşehir - Kocaelispor → Batuhan Kolak
1 Kasım Cumartesi
17.00 | Göztepe - Gençlerbirliği → Yasin Kol
20.00 | Galatasaray - Trabzonspor → Cihan Aydın
2 Kasım Pazar
14.30 | Konyaspor - Samsunspor → Ali Şansalan
17.00 | Kayserispor - Kasımpaşa → Kadir Sağlam
20.00 | Beşiktaş - Fenerbahçe → Ali Yılmaz
3 Kasım Pazartesi
20.00 | Eyüpspor - Antalyaspor → Alper Akarsu
20.00 | Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK → Oğuzhan Aksu
20.00 | Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük → Ömer Tolga Güldibi
Haftanın Öne Çıkan Maçları
Bu hafta futbolseverler iki dev mücadeleye odaklanacak.
-
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.
-
Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması ise haftanın bir diğer kritik randevusu olacak.
Tüm maçlar beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.