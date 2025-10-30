Süper Lig’de 11. hafta maçları 31 Ekim Cuma, 1-2-3 Kasım tarihlerinde oynanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev maçlar öncesi hakem atamaları futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.

11. Hafta Maç Programı ve Hakem Atamaları

31 Ekim Cuma
20.00 | RAMS Başakşehir - KocaelisporBatuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi
17.00 | Göztepe - GençlerbirliğiYasin Kol
20.00 | Galatasaray - TrabzonsporCihan Aydın

2 Kasım Pazar
14.30 | Konyaspor - SamsunsporAli Şansalan
17.00 | Kayserispor - KasımpaşaKadir Sağlam
20.00 | Beşiktaş - FenerbahçeAli Yılmaz

3 Kasım Pazartesi
20.00 | Eyüpspor - AntalyasporAlper Akarsu
20.00 | Corendon Alanyaspor - Gaziantep FKOğuzhan Aksu
20.00 | Çaykur Rizespor - Fatih KaragümrükÖmer Tolga Güldibi

Haftanın Öne Çıkan Maçları

Bu hafta futbolseverler iki dev mücadeleye odaklanacak.

Tüm maçlar beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.