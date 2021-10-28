Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 3 - Pendikspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Gençlerbirliği evinde Pendikspor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılan Başkent temsilcisi adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Gençlerbirliği evinde Pendikspor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılan Başkent temsilcisi adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Okur xx, Murat Temel xx, Emrah Uluçay xx
Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Furkan Şeker xx, Metehan Mert xx, Abdullah Şahindere xx, Musa Şahindere xx, Rahmetullah Berişbek xx (Berkay Göçmen dk. 90+2, ?), Gökhan Gül xx (Mert Kabasakal dk. 66, xx), Serdarcan Eralp xx, Muhammed Bayır xx, Sallalich xx (Gökhan Altıparmak dk. 66, xx), İlker Karakaş xx (Baran Başyiğit dk. 78 ?)
Yedekler: Atalay Gökçe, Berat Can Sebat, Hüseyin Kırıkcı
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Pendikspor: Emre Aydın xx, Süheyl Çetin xx (Kerem Kaya dk. 65, xx) Doğan Can Otman xx (Erman Bulucu dk. 46, xx), Burak Aydın xx (Fırat Güllü dk. 65 xx) Uğur Uçar xx, Kadir Salih xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Bekir Karadeniz xx (Mertcan Akkaya dk. 72 x), Osman Burak Destan xx, Enes İslam İlkin xx, Volkan Okumak xx
Yedekler: Haydar Yılmaz, Mesut Özdemir, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: İlker Karakaş (dk. 52), Sallalich (dk. 59), Gökhan Altıparmak (dk. 89), (Gençlerbirliği), Enes İslam İlkin (dk. 76) (Pendikspor)
Kırmızı kart: Metehan Mert (dk. 80) (Gençlerbirliği)