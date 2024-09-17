Panathinaikos Taraftarlarından Provokatif Pankart!

Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan basketbol maçında Ergin Ataman yönetimindeki  Panathinaikos taraftarları, "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazılı pankart açarak büyük bir skandala imza attı.

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Maçın son periyodunda hakemlere itiraz eden Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, sahanın ortasına kadar girerek protesto etti. Hakemlerden önce çift yumrukla diskalifiye işareti yapan Ataman, bu davranışı nedeniyle oyundan atıldı. Aslında Ergin Ataman oyundan atılmayı kendisi istedi. 

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Ergin Ataman tepkisinin ardından soyunma odasına giderken maç da kaldığı yerden devam etti. Maçın sonucunda Maccabi Tel Aviv, maçı 88-75 kazandı.