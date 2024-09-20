UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda ilk hafta, oynanan 6 müsabaka ile tamamlandı. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında, Alman ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda karşılaştığı Hollanda takımı Feyenoord'u 4-0 mağlup etti. Diğer mücadelede ise Portekiz ekibi Benfica, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 yendi. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kaydetti.



Monaco'dan sürpriz galibiyet

Fransız ekibi Monaco, sahasında karşı karşıya geldiği İspanyol devi Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek günün sürprizine imza attı. Kırmızı-beyazlıları galibiyete taşıyan goller 16. dakikada Maghnes Akliouche ve 71. dakikada George Ilenikhena'nın ayağından geldi. Barcelona'nın tek golünü ise 28. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Katalan ekibinde Eric Garcia, 10. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gecenin diğer önemli karşılaşmalarında Atletico Madrid, konuk ettiği Leipzig'i 2-1 yenerken, Arsenal deplasmanda Atalanta ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:



19.45 Kızılyıldız - Benfica: 1-2

19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen: 0-4

22.00 Atalanta - Arsenal: 0-0

22.00 Atletico Madrid - Leipzig: 2-1

22.00 Monaco - Barcelona: 2-1

22.00 Brest - Sturm Graz: 2-1