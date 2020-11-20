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Yeni Malatyaspor’da rota Türkiye Kupası

Süper Lig’de haftayı oynamadan geçirecek olan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Etimesgut hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor 20.11.2020, 16:03
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Yeni Malatyaspor’da rota Türkiye Kupası
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Süper Lig’de haftayı oynamadan geçirecek olan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Etimesgut hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli araya Denizlispor galibiyeti ile girerek moral depolayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 9. haftasını bay olarak geçirecek. Alanya kampının iptal olması ile Malatya Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanan sarı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda 25 Kasım Çarşamba günü karşılaşacağı Etimesgut maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni Malatyaspor’da hedef kupada 4. turda Etimesgut Belediyespor’u da geçerek yola devam etmek.
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