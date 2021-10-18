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Yeni Malatyaspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Süper Ligin 10. haftasında sahasında Altayı’ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Altay maçı hazırlıklarına başladı.

Spor 18.10.2021, 15:28
Yeni Malatyaspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Süper Ligin 10. haftasında sahasında Altayı’ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Altay maçı hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor’u 2-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, 5 maçlık mağlubiyet serisinden sonra yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile çıktığı ilk resmi maçında uzun bir aradan sonra galibiyetle tanıştı. Adana Demirspor maçında sarı kart gören Sadık Çiftpınar cezalı duruma düşerek, Yeni Malatyaspor’un Cuma günü evinde oynayacağı Altay maçında forma giyemeyecek. Sadık dışında sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Yeni Malatyaspor, Altay maçında sahadan 3 puan ile ayrılarak yoluna moralli devam istiyor.

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