Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 - Fenerbahçe: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyespor’u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Ligi birinci hafta müsabakaları oynandı. Efeler Ligi ilk hafta müsabakaları kapsamında Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda Cizre Belediyespor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaştı. Saat 14.00’da başlayan müsabaka TVF AXA Sigorta Efeler Ligi yeni temsilcisi Cizre Belediyespor, Ligin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaştı. Oynanan karşılaşmanın ilk setini Fenerbahçe HDI Sigorta 25-17, ikinci setti 25-18 ve son setti de 25-22 kazanarak 3-0 tamamlayıp lige galibiyetle başladı.

Oynanan karşılaşma sonrasında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada, her iki takımı da kutladığını söyledi. Vali Pehlivan, "Gerek ilimizin takımı Cizre Belediye Voleybol takımı, gerek Fenerbahçe çok centilmence güzel bir mücadele ortaya koydular. Gerçekten seyir zevki yüksek, taraftarında mutlu ayrıldığı güzel bir ortam oldu. Öncellikle en üst lige çıkmak suretiyle, geçen yaptığı mücadelelerle axa sigorta ligine çıkma başarısını gösteren Cizre Belediye Voleybol takımımızı hem kutluyor, hem de teşekkür ediyoruz. Çünkü Cizre Belediye Voleybol takımın bu lige çıkmasıyla bu klasmandaki bütün takımları ilimizde ağırlama imkanına sahip olduk. İlimizde her geçen gün tesisleşme artıyor. Devletimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu konudaki yatırımları her geçen gün artarken, bir yandan da takımlarımızın değişik branşlarda başarı ortaya koyması hem gençlerimize örnek teşkil ediyor. Hem de bu tesislerin sayısının artması ve değer kazanmasına da vesile oluyor. Bu gün bunun bir örneğini yaşadık. Voleybol gerçekten en güzel spor branşlarından bir tanesidir. Bizde Şırnak olarak sporun her branşına talibiz. Her branşın Şırnaklı gençlerimiz tarafından yapılması, gerek filen yapılması, gerek de seyir anlamında katılım sağlaması çok önemsiyoruz. Türkiye’nin en genç iki ilinden biriyiz. İlimize spor, sportif aktiviteler yakışıyor. Gerçekten bu pandemi şartların rağmen geçen yıl içinde beş tane ulusal aktiviteye ev sahipliği yaptık. Şimdi bu ligin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü Voleybol takımı buraya geldi. Bundan sonrada diğer takımlar gelecekler, bizim takımımız onlara misafir olacak. İnşallah ilimizde bu spor faaliyetleri giderek artacaktır. Cizreli vatandaşlarımız bir spor salonu talebinde bulundular. Yakında Cizre’de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile bir büyük salon ve bir de butik salon ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu gün centilmence mücadele ortaya koyan Fenerbahçe Spor Kulübü Voleybol takımı ve Cizre Belediye Voleybol takımını tebrik ediyorum. Bunun gibi güzel müsabakaların ilimizde aratarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Göksu, da maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu. Göksu, "Federasyon Başkanının güzel bir sözü var ’Voleybol her yerde’ diye bugün voleybol Türkiye’nin bir ucunda Şırnak’ta ve Şırnak’ta olmaktan da çok mutluyuz. Şırnak’ta Cizre voleybolunu çıkarıp bu seviyeye getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Valimizin de Cizre voleyboluna sahip çıkmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. AXA Sigorta Efeler Ligi’ne Cizre Belediyespor’a hoş geldiniz diyorum. Fenerbahçe ile oynadılar başa baş bir oyun ortaya koydular. Seyircisiyle çok iyi bir maç oldu, bundan sonraki maçlarda her iki takıma başarılar diliyorum” diye konuştu.

Salon: Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

Cizre Belediyespor: Divis, Seganov, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim Demir

Fenerbahçe HDI Sigorta: Metin Toy, Emre Batur, Oliva, Oğulcan Yatgın, Hasan Yeşilbudak, Louati, Mousavieraghi, Muhammed Kaya

Setler: 18-25, 18-25, 22-25, Süre: 84 dakika (25, 29, 30)

