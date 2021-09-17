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Vali Canalp: "3 Nehir 1 Şehir Projesi’ kapsamında kente 30 kilometrelik bisiklet yolu kazandırılacak”

Edirne’de Arda Bisiklet Derneği (ARDABİS) tarafından 3 gün sürecek 2. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali başladı.

Spor 17.09.2021, 19:26
Vali Canalp: "3 Nehir 1 Şehir Projesi’ kapsamında kente 30 kilometrelik bisiklet yolu kazandırılacak”

Edirne’de Arda Bisiklet Derneği (ARDABİS) tarafından 3 gün sürecek 2. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali başladı.

Edirne’de Arda Bisiklet Derneği (ARDABİS) önderliğinde 3 gün sürecek 2. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali startını Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu verdi. 100 bisiklet sporcusunun katıldığı festivalde bisikletliler, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına bisiklet turu düzenledi.

Festivalde konuşan Vali Canalp, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" kapsamında kente 30 kilometrelik bisiklet yolunu kazandırılacağını belirterek, "30 kilometrelik bisiklet parkuru emin olun ki Türkiye’de ve dünyada eşine rastlanmayacak kadar güzellikte bir alan olacak. 3 Nehir 1 Şehir projesi için nehir zemininde sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında nehirlerin etrafında dinlenme alanları ve bisiklet yolları olacak. Bu bisiklet yollarının toplam uzunluğu 30 kilometre olacak. Bu dünya rekoru olacak” dedi.

Konuşmaların ardından ARDABİS Başkanı Mehmet Fidan, Vali Canalp, Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen’e forma hediye etti.

Bisiklet Festivali 19 Eylül Pazar günü sona erecek.

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