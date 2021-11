Türkiye, Cebelitarık'ı 6 golle geçti

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL (AA) - Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Cebelitarık'ı konuk etti.

Maçın 11. dakikasında milli takım öne geçti. Cebelitarık ceza sahası önünde Burak Yılmaz'dan topu alan Kerem Aktürkoğlu, dört rakibinin arasından geçip ceza sahasına girdi. Kerem'in yerden düzgün şutunda kaleciye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

31. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gole yaklaştı. Zeki Çelik'in sağ kanattan arka direğe ortasında Halil Dervişoğlu kafa ile topu içeriye indirirken, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Coleing'in son anda müdahale etti top, Caner Erkin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada milli takım net bir fırsatı değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz, ceza sahasına hareketlenen Barış Alper'e pasını atarken, bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Coleing'de kaldı.

38. dakikada milli takım farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu ile başlayan atakta milli futbolcular rakip ceza sahası önünde hızlı paslaştı. Son olarak Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu'na pasını attı. Halil'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

41. dakikada ay-yıldızlı ekip 3. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz sağ kanatta topla buluştu ve ceza sahasına hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun önüne pasını attı. Halil, altı pas önünde ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 3-0.

45+4. dakikada milli takım, rakip ceza yayı sağ çaprazından frikik kazandı. Caner Erkin'in kullandığı frikikte top üst direkten geri döndü.

Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

65. dakikada milli takım farkı 4'e yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın arka direğe yerden gönderdiği topa Merih Demiral gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 4-0.

77. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Rıdvan'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Hakan Çalhanoğlu kafa ile topu indirdi. Kerem Aktürkoğlu, altıpas içinde önünde bulduğu meşin yuvarlağa zor pozisyonda vurdu ancak kaleye giden top savunmaya çarptı ve uzaklaştı.

81. dakikada milli takım 5. golünü attı. Sol kanatta Rıdvan'ın altıpas içine yerden sert gönderdiği topa Serdar Dursun kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-0.

84. dakikada ay-yıldızlılar farkı 6'ya çıkardı. Orkun'un sağ kanattan kullandığı kornerde Mert Müldür ön direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 6-0.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip averajla 2. sıraya yerleşti

Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu skonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Norveç'in 1 gol averajla üzerinde yer alıyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.

Milli futbolcular ve teknik ekip maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Tribünlerdeki taraftarlar da oyuncuları çağırarak galibiyeti kutladı.

A Milli Takım'ın 800. golü Kerem Aktürkoğlu'ndan

Cebelitarık karşısında Türkiye'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın tarihindeki 800. golüne imza attı.

Kerem, mücadelenin 11. dakikasında Burak Yılmaz'dan aldığı pasla fileleri havalandırdı.

İlk 3 golün pası Burak Yılmaz'dan

Ay-yıldızlıların ilk yarıda bulduğu 3 golün de pası Burak Yılmaz'dan geldi.

Burak, 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun, 38 ve 41. dakikalarda ise Halil Devrişoğlu'nun gollerinde pası veren oyuncu oldu.

Milli takımda ikinci yarıda oyuna giren Rıdvan Yılmaz da 4 ve 5. gollerin pasını verdi.

Mert Müldür cezalı duruma düştü

A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Grup maçlarında ikinci sarı katını gören Mert, Karadağ ile deplasmanda oynanacak son maçta forma giyemeyecek.

Mert ayrıca, Cebelitarık'a attığı golle A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı.

Milli takım galibiyet sayısında öne geçti

Cebelitarık karşılaşmasıyla tarihindeki 601. maçına çıkan A Milli Takım, 229. galibiyetini elde etti.

Bu karşılaşma öncesinde 228'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlı ekip, galibiyet sayısında öne geçti. Milli takım 144 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Cebelitarık 10 kişi kaldı

Cebelitarık, karşılaşmanın 22. dakikasında Olivero'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 19. dakikasında Zeki Çelik ile Olivero arasında yaşanan pozisyon sonrasında Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası hakem Serhiy Boiko, oyunu durdurdu. Saha kenarında pozisyonu izleyen Boiko, Olivero'ya kırmızı kartını gösterdi.

Muhabir: Hilmi Sever