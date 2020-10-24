Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti
TRABZONSPOR YARIN KARŞILAŞACAĞI FENERBAHÇE MAÇI İÇİN İSTANBUL’A GİTTİ.
Trabzonspor yarın karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlandı. Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 15.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Bordo-mavili takım tamamlanan Fenerbahçe maçı hazırlıklarının ardından 18.55’de Türk Havayolları’na ait özel uçakla Trabzon’dan İstanbul’a gitti. Trabzon Havalimanı’nda bir grup taraftarın uğurladığı Karadeniz ekibinin kamp kadrosu şu şekilde oluştu:
“Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Majıd Hosseini, Gaston Campi, Edgar Ie, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Fousseni Diabate, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe, Djaniny Semedo, Stiven Plaza.”
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Göztepe
|6
|7
|8. Erzurumspor
|5
|7
|9. Sivasspor
|4
|7
|10. Başakşehir
|6
|7
|11. Gaziantep FK
|6
|7
|12. Hatayspor
|4
|7
|13. Konyaspor
|5
|6
|14. Kayserispor
|5
|6
|15. Çaykur Rizespor
|5
|5
|16. Trabzonspor
|5
|5
|17. Malatyaspor
|5
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|4
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. Samsunspor
|7
|14
|3. İstanbulspor
|6
|13
|4. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|5. Altınordu
|7
|13
|6. Adana Demirspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|5
|12
|3. Leeds United
|6
|10
|4. Liverpool
|5
|10
|5. Crystal Palace
|6
|10
|6. Leicester City
|5
|9
|7. Arsenal
|5
|9
|8. Wolverhampton
|5
|9
|9. Tottenham
|5
|8
|10. Chelsea
|5
|8
|11. West Ham
|6
|8
|12. Man City
|5
|8
|13. Southampton
|5
|7
|14. Newcastle
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|13
|2. Real Sociedad
|6
|11
|3. Villarreal
|6
|11
|4. Getafe
|5
|10
|5. Elche
|5
|10
|6. Cádiz
|6
|10
|7. Granada
|5
|10
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Atletico Madrid
|4
|8
|10. Barcelona
|5
|7
|11. Sevilla
|4
|7
|12. Osasuna
|5
|7
|13. Valencia
|7
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3