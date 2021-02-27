Son Dakika
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Vıtor Hugo ve Marlon’da takımla birlikte çalıştı.
Spor 27.02.2021, 19:56
1
Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Vıtor Hugo ve Marlon’da takımla birlikte çalıştı.Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde , Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 18.00’de yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor’da korona virüs testi negatif çıkan Marlon ile birlikte kontrol amaçlı dinlendirilen Vitor Hugo’da takımla birlikte çalışması zorlu Fenerbahçe maçı öncesi yüzleri güldürdü.