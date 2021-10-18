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Trabzonspor'dan sakat oyuncular açıklaması

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Bruno Peres'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Spor 18.10.2021, 13:52
Trabzonspor'dan sakat oyuncular açıklaması

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Bruno Peres'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, dünkü Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.  Yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres'in çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme'nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır" denildi.

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