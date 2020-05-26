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Trabzonspor'da gençleşme planı

Geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali disiplinle ekonomik anlamda önemli bir mesafe alan Trabzonspor, gençleşme planlamasıyla korona virüse karşı ekonomik olarak yaşanması muhtemel zorlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da gençleşme planı

Geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali disiplinle ekonomik anlamda önemli bir mesafe alan Trabzonspor, gençleşme planlamasıyla korona virüse karşı ekonomik olarak yaşanması muhtemel zorlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

26 Mayıs 2020 Salı 10:37
2009 Okunma
Trabzonspor'da gençleşme planı

Mevcut yapısıyla birlikte ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayan Süper Lig kulüplerinin artan, borç yükü korona virüs salgını nedeniyle daha da ağırlaştı. Kulüpler, maddi sıkıntılara çözüm aramanın yanı sıra yapılması planlanan transferlere bütçe ayırmakta ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacaklar. Virüsün ülke futboluna olası etkileri tartışılırken, geçtiğimiz sezondan beri kendi öz kaynaklarını kullanma noktasında önemli adımlar atan Karadeniz ekibi, gençleşme planlamasına bu süreçte daha da hız verecek.

Ciddi harmanlama
Süper Lig'de son iki sezondur uyguladığı mali yapılanmayla beraber ekonomik anlamda önemli adımlar atan bordo-mavili kulüp, kendi öz kaynaklarını kullanma noktasında ciddi bir mesafe almıştı. Sezon başında mevcut kadro iskeletine yurt içinden ve yurt dışından bünyesine kattığı genç isimlerle güçlendirerek harmanlama yapan Karadeniz ekibi tecrübeli ve gelecek vadeden oyuncularla şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

Transferde ağırlık gençlere verilecek
Trabzonspor, transferde rotasını belirledi. Yüksek transfer bedeli ödeme dönemini kapatan bordo-mavili kulüp mali açıdan düzlüğe çıkmak kendi yıldızlarını üretecek. Altyapıda bulunan oyuncuların yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında gelecek vadeden oyuncularla temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi, bu alanda titiz bir çalışma yürütüyor. Hem üreten hem de yarışmacı bir takım kimliği ortaya çıkarmak isteyen yönetim, izleme komitesi ve Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in görüşleri doğrultusunda nokta transferlere de imza atacak.

Yaş ortalaması düşürülecek
Bu sezon UEFA Avrupa Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarından genç oyunculardan oluşan bir kadroya ağırlık veren bordo-mavili kulüp önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig'de bunu hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sezon Avrupa'da istediği sonuçları alamasa da, genç oyuncularını yakından görme fırsatı yakalayan Trabzonspor, 22.5 yaş ortalamasıyla mücadele etti. 25 yaş ortalamasıyla mücadele ettiği Süper Lig'de ise önümüzdeki sezondan itibaren 23-24 yaş ortalamasına çekmeyi hedefliyor.

A takımla antrenmana çıkıyorlar
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili kulübün alt yapısında önemli performans ortaya koyan genç isimleri de A takımla birlikte antrenman yapmalarına fırsat vererek onları yakından görüyor. Genç isimlerin en büyük destek ise onlar gibi altyapıdan gelip A takımda forma bulan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Abdurrahim Dursun.

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