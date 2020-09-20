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TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 - Fatsa Belediyespor: 2

TFF 3.LİG 1.GRUP’UN İLK HAFTASINDA NEVŞEHİR BELEDİYESPOR, FATSA BELEDİYESPOR’U KONUK ETTİ. MÜSABAKA KONUK EKİP FATSA BELEDİYESPOR’UN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

Spor 20.09.2020, 18:10
2
TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 - Fatsa Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup’un ilk haftasında Nevşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor’u konuk etti. Müsabaka konuk ekip Fatsa Belediyespor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Gazi Stadyumundan oynanan müsabakayı AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın’ın yanı sıra TFF’ye bildirilen isim listesinde bulunan kişiler takip etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında maçların seyircisiz oynanması nedeniyle Nevşehir Belediyespor’lu bazı taraftarların çatı ve ağaçlara çıkarak maçı takip etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Stat: Gazi

Hakemler: Mikail Cihangir x, Mehmet Şengül x, Şükrü Çavcı x

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç x, Muhammed Serdar xx, İsmail x, Efe Can x (Furkan dk. 64 x), Youssef x (Ahmet Mert dk. 81 ?), Emrah x, Muhammed Burak x (Ramazan Övüç dk. 54 x), Erhan x, Hasan x, Ahmet x (Tuncay dk. 81 ?), İlyas x

Yedekler: Ramazan, Furkan Parsak, Furkan Mızrak, Emre

Teknik Direktör: Taner Öcal

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Gökhan xx, Enver xx, Rıdvan xx, Hacı Şükrü xxx (Cevat dk. 59 x), İsmail xxx (Emrah dk. 71 x), Mehmet xx (Sinan dk. 59 xxx), Fatih xx, Emre xx (Kemal dk. 85 ?), Rıdvan Sağlam xx (Doğukan dk. 85 ?), Tevfik xx

Yedekler: Kadir, Emrah, Onur,

Teknik Direktör: Murathan Karagöl

Goller: İsmail (dk. 42), Sinan (dk. 69) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Ramazan (Nevşehir Belediyespor), İsmail, Enver, Rıdvan (Fatsa Belediyespor)

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