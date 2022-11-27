TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 3 - Kastamonuspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 16. haftasında Kırklarelispor, Kastamonuspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlı ekip, yıldız futbolcu Ümit Karan’ın teknik direktörlüğü yaptığı Kastamonuspor’u Enes İslam İlkin’in 3 golü ile mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Alper Oran x, Arif Dilmeç x, Serhat Sağır x

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Atakan Gündüz xx, Canberk Ömer Özdemir xxx, Ömer Can Sokullu xx (Furkan Fehmi Güneş dk. 61 xx), Murat Yılmaz xx (Ensar Arslan dk. 78 xx), Hüseyin Eray Karataş xxx (Şevki Çınar dk. 79 xx), Serhat Mermer xx, Enes İslam İlkin xxx (Sabrican Vural dk. 78 xx), Sinan Akgöl xx, Burak Albayrak xx, Hasan Emre Yeşilyurt xx (Enes Karakuş dk. 82 ?)

Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Cengiz Demir

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Kastamonuspor: Eray Birniçan x, Şaban Özel xx, Abdulaziz Solmaz xx, Metincan Cici xx (Yasin Başaytaç dk. 82 ?), Ergin Keleş xx, Ayhan Gürbüz xx (Ömer Faruk Yücel dk. 73 xx), Erman Bulucu xx, Faruk Öcal xx, Ramazan Işık xx (Mehmet Bektaş dk. 57 x), Hakan Olkan xx (İsmail Bilgin dk. 82 ?), Ramazan Keskin xx (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 57 xx)

Yedekler: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Eren Evin, Amir Emin Arlı, Efe Görgülü

Teknik Direktör: Ümit Karan

Goller: Enes İslam İlkin (dk. 47, 52 ve 70) (Kırklarelipor)

Sarı Kart: Erman Bulucu (Kastamonuspor)