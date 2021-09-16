TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Boluspor: 3
TFF 1. Lig’de 5. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Boluspor’a 3-0 mağlup oldu.
TFF 1. Lig’de 5. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Boluspor’a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Fatih’in kısa düşen pasında topla buluşan Bregu ortasında altıpas noktası üzerinde Kasongo’nun şutu ağlarla buluştu. 0-1
35. dakikada Bregu’nun sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Bertu topu filelere gönderdi. 0-2
38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bregu’nun sert şutu kaleci Eray’ın kucağında kaldı.
40. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kasongo’nun şutu ağlara gitti. 0-3
63. dakikada Eze’nin ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Orkun Aktaş xx, Sezgin Çınar xx, Batuhan Kolak xx,
Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan x, Ogün Bayrak xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz x (dk. 46 Ercan Yazıcı x), Talha Yünkuş xx, Ackah x, Erdem Onur Beytaş x (dk. 42 Ali Yavuz Kol xx) , Pululu xx (dk. 46 Olawoyin x), Uğur Utlu xx (dk. 90+2 Bilal Budak x), Iskandarlı xx (dk. 46 Djıbrıla x), Eze x
Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Hamza Gür, Ömer Uzun, İbrahim Mirza Aral
Teknik Direktör: İlker Püren
Boluspor: Selmani xx, Mehmet Zahit Çınar xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Abdurrahman Dursun xx, Abdurrahman Canlı xx, Eray Ataseven xx (dk. 65 Arda Köksal x), Roshi xx (dk. 82 Hakan Bilgiç x), Bertu Alican Özyürek xx (dk. 65 Novak x), Bregu xxx (dk. 65 Tugay Kacar x), Kasongo xxx ( dk. 78 Odah x)
Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Talha Erdoğan, Emin Bayram, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Kasongo (dk. 23), Bertu Alican Özyürek (dk. 35), Kasongo (dk. 40) (Boluspor)
Kırmızı kart: Eze (dk. 75) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Fatih Selimhan Solmaz, Eze (Ankara Keçiörengücü), Fethi Özer, Hakan Bilgiç (Boluspor)