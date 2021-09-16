banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Küçük esnafa vergi muafiyeti
Küçük esnafa vergi muafiyeti
Trafik cezaları için kritik karar
Trafik cezaları için kritik karar
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Boluspor: 3

TFF 1. Lig’de 5. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Boluspor’a 3-0 mağlup oldu.

Spor 16.09.2021, 19:08
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Boluspor: 3

TFF 1. Lig’de 5. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Boluspor’a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Fatih’in kısa düşen pasında topla buluşan Bregu ortasında altıpas noktası üzerinde Kasongo’nun şutu ağlarla buluştu. 0-1

35. dakikada Bregu’nun sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Bertu topu filelere gönderdi. 0-2

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bregu’nun sert şutu kaleci Eray’ın kucağında kaldı.

40. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kasongo’nun şutu ağlara gitti. 0-3

63. dakikada Eze’nin ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Orkun Aktaş xx, Sezgin Çınar xx, Batuhan Kolak xx,

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan x, Ogün Bayrak xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz x (dk. 46 Ercan Yazıcı x), Talha Yünkuş xx, Ackah x, Erdem Onur Beytaş x (dk. 42 Ali Yavuz Kol xx) , Pululu xx (dk. 46 Olawoyin x), Uğur Utlu xx (dk. 90+2 Bilal Budak x), Iskandarlı xx (dk. 46 Djıbrıla x), Eze x

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Hamza Gür, Ömer Uzun, İbrahim Mirza Aral

Teknik Direktör: İlker Püren

Boluspor: Selmani xx, Mehmet Zahit Çınar xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Abdurrahman Dursun xx, Abdurrahman Canlı xx, Eray Ataseven xx (dk. 65 Arda Köksal x), Roshi xx (dk. 82 Hakan Bilgiç x), Bertu Alican Özyürek xx (dk. 65 Novak x), Bregu xxx (dk. 65 Tugay Kacar x), Kasongo xxx ( dk. 78 Odah x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Talha Erdoğan, Emin Bayram, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Kasongo (dk. 23), Bertu Alican Özyürek (dk. 35), Kasongo (dk. 40) (Boluspor)

Kırmızı kart: Eze (dk. 75) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Fatih Selimhan Solmaz, Eze (Ankara Keçiörengücü), Fethi Özer, Hakan Bilgiç (Boluspor)

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0