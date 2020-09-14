banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Türkiye’de sanayi üretiminde artış sürüyor
Türkiye’de sanayi üretiminde artış sürüyor
Borsada seyir pozitif
Borsada seyir pozitif
Kayserispor'a Ligue 1'den takviye
Kayserispor'a Ligue 1'den takviye

TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0 (İlk yarı)

TFF 1. LİG’İN İLK HAFTASINDA AKHİSARSPOR, SAHASINDA TUZLASPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI GOLSÜZ BERABERE TAMAMLANDI.

Spor 14.09.2020, 19:50
3
TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0 (İlk yarı)

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Akhisarspor, sahasında Tuzlaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
İmsak 05:10
Güneş 06:37
Öğle 13:05
İkindi 16:36
Akşam 19:23
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0