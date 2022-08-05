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Süper Lig Twitter hesabına kavuştu!

Yıllardır açılmadığı için TFF yönetimlerine sürekli olarak eleştiriler yöneltiliyordu. Sonunda Süper Lig resmi twitter hesabı '@superlig' kullanıcı adıyla açıldı. Takipçi sayısı sadece birkaç saat içinde 250 bini aştı.

Spor 05.08.2022, 12:30
Süper Lig Twitter hesabına kavuştu!

'@superlig' kullanıcı adıyla açılan hesabın ilk paylaşımı da 'el sallama' emojisi oldu ve Süper Lig, futbolseverlere merhaba dedi.

Süper Lig'in Twitter hesabına ilgi de büyük oldu. İlk paylaşımın altına 5 bine yakın yanıt gelirken 5 bine yakın 'retweet' ve 69 bin de beğeni geldi. Hesabın takipçi sayısı da sadece birkaç saat içinde 250 bini aştı.

#Süper Lig #Twitter
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