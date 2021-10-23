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Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor, Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 23.10.2021, 18:07
Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor, Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Yasir’in sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çelmeyi başardı.

75. dakikada Onur’un sağ kanttan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önündeki Gökhan topa dokunamadı.

78. dakikada topla kat eden Mensah’ın ceza sahası önünden sert vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

81. dakikada Konyaspor’da sol kanattan yapılan ortada savunmadan seken top Soner’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top savunmadan döndü.

90+2. dakikada savunmanın arkasına sarkan Michalak derin bir pasla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Gökhan Barcın xx, Murat Ergin Gözütok xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Serdar xx (Michalak dk. 73 xx), Oğulcan xx (Soner dk. 80 ?), Hadziahmetovic xx (Adil dk. 90+3 ?), Bytyqi xx (Barış dk. 90+3 ?), Ahmed Hassan xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 80 ?)

Yedekler: Erten, Anicic, Cikalleshi, Alper, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: Lung x, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Yasir xx (Cardoso dk. 84 ?), Attamah xx (Mustafa dk. 88 ?), Uzodimma x (Campanharo dk. 46 xx), Emrah xx, Mensah xx, Thiam xx (Gökhan dk. 74 xx), Gavranovic xx (İlhan dk. 74 xx)

Yedekler: Cenk, Emre, Mane, Ramazan, Eray

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Serdar (dk. 8), Hadziahmetovic (dk. 45) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Kolovetsios, Hosseini, Mensah (Kayserispor), Ahmet Çalık, Oğulcan (Konyaspor)

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