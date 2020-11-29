Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Süper Lig’in 10. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Süper Lig’in 10. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Pelkas’ın vuruşu savunmada Roiser’den döndü. Dönen topta Pelkas’ın şutu üstten auta gitti.
4. dakikada ceza sahası dışında Larin’in pasında topla buluşan Aboubakar’ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada Ghezzal’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar’ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2
34. dakikada Sosa’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Tisserand’ın penaltı noktası üzerindeki vuruşunda arka direğe yönelen topu Cisse ayağıyla tamamlayarak farkı 1’e indiren golü attı. 1-2
39. dakikada Aboubakar’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Bahattin Duran xx, Süleyman Özay xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Filip Novak xx, Marcel Tisserand xx, Mauricio Lemos xx, Gökhan Gönül xx, Luiz Gustavo xx, Jose Sosa xx, Dimitrios Pelkas xx, Diego Perotti xx (Caner Erkin dk. 37 x), Ozan Tufan xx, Papiss Cisse xx
Yedekler: Oytun Özdoğan, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız, Mame Thiam, Kemal Ademi
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Utku Yuvakuran xx, Valentin Rosier xxx, Necip Uysal xx, Francisco Montero xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Atiba Hutchinson xx, Bernard Mensah xx, Rachid Ghezzal xxx, Cyle Larin xxx, Vincent Aboubakar xxx
Yedekler: Emre Bilgin, Fabrice N’Sakala, Welinton, Serdar Saatçı, Kevin N’Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Aboubakar (dk. 4 ve 20) (Beşiktaş), Cisse (dk. 34) (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Tisserand, Pelkas (Fenerbahçe), Larin, Sergen Yalçın (Beşiktaş)