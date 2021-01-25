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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - MKE Ankaragücü: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 4-3’lük üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 25.01.2021, 21:10
3
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - MKE Ankaragücü: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 4-3’lük üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Bakasetas’ın kullandığı köşe atışında topla buluşan Moubandje’nin vuruşu defanstan geri döndü.

54. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Bakasetas’ın sert şutunda defansa da çarpan top ağlarla buluştu. 2-2

59. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Davidson’un vuruşu defansa da çarparak az farkla kornere çıktı.

61. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Salih Uçan, çizgiye kadar inerek yerden Babacar’a aktardı. Bu futbolcu bekletmeden bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-3

65. dakikada Ankaragücü’nün kullanıldığı korner atışında arka direkte Saba Lobhanidze’nin pasında topla buluşan Badji’nin şutu Fatih Aksoy’a çarparak ağlara gitti. 3-3

79. dakikada Alanyaspor atağında Salih’in pasında ceza sahası sağ köşesinde Moubandje, topu ağlara yolladı. 4-3

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Tarık Ongun x, Alpaslan Dedeş

Alanyaspor: Marafona xx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xxx, Juanfran xx, Steven Caulker xxx, Salih Uçan xxxx (Ceyhun Gülselam dk. 82 x), Anastasios Bakasetas xxx (Berkan Kutlu dk. 88 ?), Manolis Siopis xxx, Efecan Karaca xxx (Damian Kadzior dk. 80 x) Khouma Babacar xxx (Adam Bareiro dk. 80 x), Davidson xxx (Tayfur Bingöl dk. 88 ?)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Alpay Çelebi, Ahmet Gülay, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdi Dikmen xxx, Zvonimir Sarlija xx, Ali Kaan Güneren xx (Atila Turan dk. 90+3 ?), Tiago Pinto xx, İbrahim Akdağ xx (Idriz Voca dk. 61 x), Endri Cekici xx (Emre Güral dk. 71 ?) Daniel Lukasik xx (Michal Pazdan dk. 61 x), Saba Lobjanidze xxx, Joseph Paintsil xxx, Aliou Badji xxx (Torgeir Borven dk. 71 x)

Yedekler: Ricardo Friedrich, Şahverdi Çetin, Alper Potuk, Assane Diousse, Embiya Ayyıldız

Teknik Sorumlu: Necati Erkmen

Goller: Joseph Paintsil (dk. 3 ve 28), Fatih Aksoy (dk. 65 k.k.) (Ankaragücü), Salih Uçan (dk. 37), Bakasetas (dk. 54), Babacar (dk. 61), Francois Moubandje (dk. 79) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Joseph Paintsil, Emre Güral (Ankaragücü), Babacar (Alanyaspor)
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