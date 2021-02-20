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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Spor 20.02.2021, 21:05
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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Berkan’ın pasında sağ tarafta topla buluşan Tayfur’un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

83. dakikada sağ taraftan Efecan’ın sağdan içeri çevirdiği topa ön direkte Umut’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

87. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson’un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

89. dakikada sağ taraftan Tayfur’un son çizgiye inerek ortaladığı topa arka direkte Caulker’in yaptığı kafa vuruşu kaleci Muslera’da kaldı.

90+2. dakikada Kadzior’un soldan ortasında arka direkte Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunu kaleci Muslera ayağıyla oyun alanına çeldi.

90+4. dakikada Tzavellas’ın uzun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Kadzior’un bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlağın sahibi kaleci Muslera oldu.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur Bingöl xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Salih Uçan xx (Mustafa Pektemek dk. 89 ?), Berkan Kutlu xx, Efecan Karaca xx, Davidson xx, Umut Güneş xx (Kadzior dk. 84 ?), Babacar xx

Yedekler: Serkan, Juanfran, Fatih Aksoy, Hasan Hüseyin Acar, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efkan Bekiroğlu, Bareiro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx (Donk dk. 89 ?), Etebo xx, Arda xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 79 x), Gedson xx (Linnes dk. 82 ?), Emre Kılınç xx (Taylan Antalyalı dk. 79 x), Onyekuru xx (Babel dk. 89 ?), Mustafa Muhammed xx

Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Emre Akbaba, Belhanda

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Emre Kılınç (dk. 18) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Babacar, Salih Uçan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
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