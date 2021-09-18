Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5. haftasında Adana Demirspor, evinde Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sağ kanatta Adana Demirspor’da Vargas’ın ortasında savunmadan seken topla buluşan Ezeh, düzgün bir vuruş yaptı ancak top Çaykur Rizesporlu oyunculara çarparak kornere gitti

12. dakikada Adana Demirspor’da orta sahada aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar giden Balotelli, düzgün bir vuruş yaptı ancak top kaleci Gökhan’da kaldı.

31. dakikada Vargas’ın sağdan ortasında Balotell kafayı vurdu ancak hakem Cüneyt Çakır, Çaykur Rizesporlu Selim’in topa eliyle müdahale ettiğini VAR’dan belirleyerek penaltıya karar verdi.

33. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Balotelli, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

40. dakikada Vargas’ın ara pasında sağdan çizgiye inen Ezeh, topu tekrar içeriye Vargas’a çevirdi. Boşta kalan Vargas, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Alpaslan Dedeş xx

Adana Demirspor: Ferhat xx, Samet xx, Deli xx, Rassoul xx, Svensson xx, Stambouli xx, Bjarnason xx, Sinan xx, Ezeh xx, Vargas xx, Balotelli xx

Yedekler: Muric, Tayyip, Semih, Kaan, Assombalonga, Metehan, Castro, Tarık, Yunus, Emrecan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Selim xx, Holmen xx, Baiano xx, Alberk xx, Djokovic xx, Sabo xx, Boyd xx, Boldrin xx, Bolasie xx, Pohjanpalo xx,

Yedekler: Tarık, Alper, Yasin, Remy, Deniz, Phiri, Emirhan, Anıl, Gökhan, Umar

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Balotelli (dk. 33 pen.), Vargas (dk. 40) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Djokovic, Selim (Çaykur Rizespor)