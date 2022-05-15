Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, küme düşen Altay’ı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, bordo-mavili ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, küme düşen Altay’ı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, bordo-mavili ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez ceza sahası önüne kat edip sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.
19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serkan, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası içindeki İbrahim Öztürk’ün ters vuruşunda top filelere gitti. 1-0
39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rodriguez, soldan savunmanın arkasına sarkan Poko’ya ortaladı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mustafa Sönmez xx, Candaş Erbil xx
Trabzonspor: Uğurcan xxx, Serkan xxx (Dorukhan dk. 23 xx), Ahmetcan xx, Hugo xx, İsmail xx, Bakasetas xx, Hamsik xx, Visca xx, Nwakaeme xx, Abdülkadir xx, Cornelius xx
Yedekler: Erce, Hüseyin, Berat, Koita, Yusuf, Djaniny, Yunus, Murat Cem, Kouassi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Altay: Cihan xx, Thiam xx, İbrahim x, Björkander xx, Thaciano xx, Poko xx, Cebrail xx, Kazımcan xx, Ceyhun xx, Kappel xx, Rodriguez xx
Yedekler: Ozan Evrim, Rayyan, Nurettin, Erdem, Tugay, Eren, Efe, Özgür
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Gol: İbrahim Öztürk (dk. 19 k.k.) (Trabzonspor)
Sarı kart: Hamsik (Trabzonspor)