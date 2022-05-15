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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Spor 15.05.2022, 19:58
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Fenerbahçe’nin baskısı sonucu topu önünde bulan Osayi-Samuel’in ceza yayı yakınından ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi.

15. dakikada sol kanattan Diego Rossi’nin kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak sol taraftan dışarıya gitti.

23. dakikada sağ taraftan Caner Erkin’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Borini’nin kafa vuruşunu kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

27. dakikada Miha Zajc’ın ceza yayının sağından vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.

33. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vivano’da kaldı.

38. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

40. dakikada Caner Erkin’in pasında topla buluşan Pesic’in ceza yayının solundan vuruşunda kaleci Altay Bayındır yerden sol köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Kemal Yılmaz xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Nazım Sangare xx, Serdar Aziz xx, Marcel Tisserand xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx, Bright Osayi-Samuel xx, İrfan Can Kahveci xx, Diego Rossi xx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Attila Szalai, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Burak Bekaroğlu xx, Luckassen xx, Caner Erkin xx, Bistrovic xx, Lucas Biglia xx, Fabio Borini xx, Emre Mor xx, Ahmed Musa xx, Aleksandar Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Jimmy Durmaz, Levent Mercan, Samed Onur, Jure Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Adnan Uğur, Yann Karamoh, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kart: Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)

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