Sivasspor’da kaleci Emre Satılmış’a sürpriz doğum günü kutlaması

DG Sivasspor’da, 25 yaşına giren kaleci Emre Satılmış için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivasspor’un file bekçilerinden Emre Satılmış’ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Sivasspor’un bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından kaleci Emre Satılmış için sahada sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Satılmış, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.