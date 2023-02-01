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Sivasspor’da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku!
DG Sivasspor Kulübü, takımın golcü oyuncusu Mustapha Yatabare’nin sakatlandığını duyurdu. Tecrübeli oyuncu bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.
Spor 01.02.2023, 18:31
DG Sivasspor Kulübü, takımın golcü oyuncusu Mustapha Yatabare’nin sakatlandığını duyurdu. Tecrübeli oyuncu bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.
Sivasspor’da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp tecrübeli oyuncu Mustapha Yatabare’nin sakatlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta maçında dün Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 61. dakikasında sol dizine darbe alan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Mustapha Yatabare’ye bugün yapılan kontrollerde, sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Sporcumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”
37 yaşındaki oyuncunun bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı da öğrenildi.