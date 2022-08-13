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Sivasspor, ligde ilk yenilgisini aldı

Adana Demirspor ile Süper Lig’de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini elde etti.

Spor 13.08.2022, 23:52
Sivasspor, ligde ilk yenilgisini aldı

Adana Demirspor ile Süper Lig’de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Adana Demirspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 2. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 1. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 2 mücadelede 1 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

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