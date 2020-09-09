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Sivas Belediyespor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP’TA SİVAS’I TEMSİL EDEN SİVAS BELEDİYESPOR FUTBOL A TAKIMI FUTBOLCULARI, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ.

Spor 09.09.2020, 14:29
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Sivas Belediyespor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor futbolcuları, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 15 Ağustos’ta başlayan Sivas Belediyespor’da, yeni transferler ile birlikte kadroda yer alan diğer futbolculara kulübün sağlık sponsoru olan Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolü yapıldı.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Kontrole giren futbolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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