Sinan Kaloğlu: “Kırılgan yapımızı geliştireceğiz”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Adanaspor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürmeye devam ediyor. Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, zor ve ciddi bir rakiple karşılaşacaklarını dile getirerek, "Kırılgan yapımızı geliştireceğiz” dedi.

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, oynadıkları maçları ve takımının genel durumu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonunda Ankara Keçiörengücü karşısında aldıkları beraberliğin takıma moral verdiğini vurgulayan Kaloğlu, "Açıkçası 1 puan da bize moral oldu. Çünkü elimizde olmayan sebeplerden dolayı puan kayıpları yaşadık" şeklinde konuştu.

“Yerimiz burası değil”

Cuma günü oynayacakları Adanaspor maçının zor bir maç olacağına değinen Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Puan tablosunda bir üstümüzde olan rakip ile oynayacağız. Kazanırsak puanları eşitleyeceğiz ve ikili averajla da üstlerine geçeceğiz. Geçen hafta, oyun anlamında yaptığımız stratejiler ligin üçüncüsü olan Ankara Keçiörengücü’ne karşı tuttu. Açıkçası 1 puan da bize moral oldu. Çünkü elimizde olmayan sebeplerden dolayı puan kayıpları yaşadık. Bana göre yerimiz burası değil, 6 puanımız daha olmalı ve yukarı konumlarda bulunmalıydık. Cuma günü ciddi ve iyi bir rakiple karşılaşacağız. Taraftarımızın olmaması bizim için bir dezavantaj olacak ama biz onlar varmış gibi mücadele edeceğiz ve akıllı oynayacağız. Ayrıca stratejik olarak da rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Onların güçlü ve zayıf yönlerinin üzerine çalışıyoruz. Takımda iyi bir hava var. Bunu da sahaya yansıtıp galip gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hemen gol yemek bize yakışmıyor”

Takımın kırılgan yapısını geliştirmek istediklerini söyleyen Kaloğlu, “Öne geçtiğimiz karşılaşmalar var, son dakikalarda olsa koruyamadığımız; berabere veya mağlup olarak tamamladığımız mücadeleler bulunuyor. Keçiörengücü maçında da aynı şekilde golü bulduk. İki veya üç dakika sonra golü kalemizde görmek bize yakışmıyor. Bunu oyuncularımızla sürekli konuşuyoruz ve bu konunun üzerine çalışacağız. Biz; bu kırılgan yapımızı değişmezsek, tabii ki maçın içerisinde zorlanacağız. Fakat kırılgan yapımızı geliştirirsek çok daha rahat puanlar alacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Salih Sarıkaya: "Havamızı tekrar yakaladığımızı düşünüyorum”

Altay’ın bu sezon skora en fazla katkı veren oyuncularından Salih Sarıkaya da takımın ve form grafiği hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, “Ben de skora katkı sağlamak istiyordum. Son haftalarda bu isteğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum” dedi. İyi bir form yakaladığını söyleyen Altay’ın 24 yaşındaki oyuncusu, “İyi bir form grafiği yakaladığımı düşünüyorum. Çalışmalarımıza ve sistemimize uygun bir şekilde çalışmalarımı devam ettiriyorum. Hocalarımla devamlı olarak iletişim halindeyim. Benim gelişimim için çok katkı sağladılar. Ben de skora katkı sağlamak istiyordum. Son haftalarda bu isteğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Geçen hafta sonunda Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1 puan bizim için iyi oldu. Havamızı tekrar yakaladığımızı düşünüyorum. Hafta sonu Adanaspor maçıyla beraber de iyi yerlere geleceğiz ve tekrar ligin ilk yarısında yakaladığımız kaybetmeme serimizi yakalayacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra neler olacağını hep beraber göreceğiz” şeklinde konuştu.