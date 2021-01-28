Salih Kavrazlı: "Yeniden başlamak için Hekimoğlu Trabzon’a geldim"

Hekimoğlu Trabzon FK’nın, Trabzonspor’dan renklerine kattığı Salih Kavrazlı, çok sıkıntılı süreçler yaşadığını belirterek, yeniden başlamak için Hekimoğlu Trabzon’a geldiğini söyledi.

Trabzonspor’a 17 yaşında transfer olduğunda lisans sorunu nedeniyle maçlarda oynayamayan Salih Kavrazlı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle de aşırı kilo kaybına uğradı. Uzun bir süre antrenmanları kaçıran oyuncu sonrasında ise Covid-19’a yakalandı. Yine antrenmanlardan uzak kaldı. Bu sezon devre arasında kiralık olarak Hekimoğlu Trabzon FK’ya gelen Salih Kavrazlı, Sancaktepe maçında forma giyerek, 597 gün sonra ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Salih Kavrazlı, Hekimoğlu Trabzon FK’nın kendisi için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Altınordu’dan Trabzonspor’a transfer olduktan sonra sıkıntılı süreçler yaşadım. Trabzonspor’a transfer olduğumda çok mutlu oldum. Sonrasında lisans sıkıntısı çıktı. Bu sürede futbol oynayamadım. Sonrasında bir de hastalıkla boğuştum. Kilo kaybettim. Bu beni çok geriye attı. Uzun bir süre hastalığımla uğraştım. Bu hastalığı da daha yeni yeni üzerimden atıyorum. Yeni yeni kilo almaya başladım. Tam antrenmanlara başladığımız sırada bu sefer de Covid-19’a yakalandım. Yine antrenman yapamadık. Bu olumsuzluklar beni çok etkiledi. Maçlarda oynamayı bırakın uzun süreler antrenman bile yapamadım. Bu sezon yavaş yavaş toparlamaya başladım. Fizik olarak çok geriye gitmiştim" açıklamasını yaptı.

"2-3 aya hazır hale geleceğim"

Kendisini yeniden bulmak istediğini söyleyen Kavrazlı, "Sağolsun başkanımız Celil Hekimoğlu beni istedi ve kiralık olarak buraya geldim. Hekimoğlu Trabzon FK’yı bir şans olarak görüyorum. Buraya yeniden başlamak için geldim. Henüz fizik olarak çok gerideyim. Yeniden eski gücümü bulmak için zamana ihtiyacım var. 2-3 ay içerisinde yeniden eski Salih olmak istiyorum. O zamana kadar belli sürelerde de maç eksiğimi kapatmak istiyorum. En son resmi maçıma 11 Haziran 2019 yılında Altınordu ile çıkmıştım. Sonrasında hiç resmi maçım olmadı. Yaklaşık 1.5 yıldır resmi maç oynamadım. Hocam Sancaktepe maçında bana görev verdi. Henüz tam kapasite ile hazır olmadığımı biliyorum. Dediğim gibi 2-3 aya hazır hale geleceğim. Eğer sezon sonuna kadar tam hazır hale gelemezsem, eksiklerimi tam anlamıyla gideremezsem, gelişimimi tam anlamıyla tamamlayamazsam, önümüzdeki sezon da burada devam etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu Trabzon’un kendisi için yeni bir başlangıç olacağını belirten Kavrazlı, sözlerini şöyle tamamladı: "Hekimoğlu Trabzon FK benim için yeni bir başlangıç olacak. Bu başlangıcı iyi yapmak istiyorum. Trabzonspor’a güçlü dönmek istiyorum. Çünkü orası zor bir kulüp. Oynaması zor bir kulüp. Ben de o nedenle güçlü dönüp orada forma şansı bulmak istiyorum. Trabzonspor’a döndüğümde orada da iyi maçlar oynayıp, sonrasında Milli Takım ve Avrupa’ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.