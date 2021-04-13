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Real Madrid’de Florentino Perez yeniden başkan

Real Madrid’de mevcut başkan Florentino Perez, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Spor 13.04.2021, 12:14
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Real Madrid’de Florentino Perez yeniden başkan

Real Madrid’de mevcut başkan Florentino Perez, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Real Madrid’de 2009 yılından beri başkanlık koltuğunda oturan Florentino Perez, 4 yıl daha görevine devam edecek. Tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçilen Perez, 2025’e kadar vazifesini sürdürecek.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Başkan Perez, Madrid ekibindeki yeni döneminde Kylian Mbappe ve Erling Haaland’ı takıma kazandırmak istiyor.
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