Quick Sigorta Balıkesir Motofest katılımcı rekoru kırdı

Türkiye’nin en önemli motosiklet festivallerinden 10’uncu Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, katılımcı rekoru kırdı.

Motosiklet sürücüleri ve meraklılarının özlemle beklediği Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali’ne pandemi nedeniyle iki yıl ara verilmişti. Balıkesir Motosiklet Kulübü 10Riders’ın düzenlediği ve 4-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Selimiye İkizcetepeler Mesire Alanı’nda yeniden katılımcılarla bir araya gelen festivalin, bu yılki anlamı her zamankinden farklı oldu. Hem Balıkesir’in plakasının 10 olması hem de festivalin 10’uncu yılını doldurması sebebiyle 10 yıldızlı festival deneyimi yaşandı. 10’uncu Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, 10 bin 12 kişinin katılımı ile tüm zamanların en çok katılımını sağladı. ’Türkiye’nin en iyi motosiklet festivali’ unvanını elde eden festival, yalnızca Türkiye’den değil tüm dünyadan büyük ilgi gören bir festival olarak, uluslararası unvanına ve ayrıca Dünyanın En Kalabalık Motosiklet Korteji Guinness Rekoru’na da sahip.

"İlk günden beri bu festivalin sponsoruyuz"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 10’uncu Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali’nin kendi alanında düzenlenen en önemli festivallerden olduğunu belirterek, "Bu kadar büyük bir ailenin bir parçası olmak bana gerçekten çok gurur ve mutluluk veriyor bana. Tabi birçok festivale katılıyoruz ama Quick Sigorta ismiyle yaptığımız festival bunun en önemlileri. Balıkesir motosiklet kulübünün ev sahipliğinde 10’uncusu yapılıyor bu sene. 2 yıllık pandemi sürecini de dahil edersek ilk günden beri bu festivalin sponsoruyuz ve bizim ismimizle yapılıyor. Bundan da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz sektörün arz sorunu yaşadığı dönemlerde bile motosikletçi dostlarımızı yalnız bırakmadık"

Maher Sigorta Grubu olarak motosiklet sigorta Pazar paylarının yüzde 65’ ulaştığının belirten Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz sektörün arz sorunu yaşadığı dönemlerde bile motosikletçi dostlarımızı yalnız bırakmadık. Bunu da marka olarak çok fazla hissediyoruz. Quick logosunu gören tüm motorcular sanki kendi şirketlerini görmüş ya da ailelerinden biriymişiz gibi bizi sahipleniyorlar. Bu çok kıymetli bir değer. Bu yüzden kendi ürettiğimiz projeler ve yayınlarla onların yanında olmaya devam edeceğiz."