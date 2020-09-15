Pınar Cup 2020 başlıyor

Pınar Karşıyaka adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pınar Cup Turnuvası bu yıl 17 -19 Eylül 2020 tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. Turnuvaya, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Pınar Karşıyaka’nın yanı sıra ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece takımları katılıyor. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle seyircisiz oynanacak turnuvada tüm karşılaşmalar Karşıyaka Spor Kulübü Resmi Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlarla taraftarlarla buluşacak.

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımına kesintisiz destek

Gençlerin sporla buluşmasına ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 1998 yılından bugüne Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’na destek veren Pınar, bu sezon da desteğini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çok başarılı bir performans sergileyen ancak pandemi sebebiyle sezonu tamamlayamayan Pınar Karşıyaka, bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.

Pınar Cup 2020 Turnuvası öncesinde @pinarlayasam Instagram hesabı üzerinden düzenlenen “Fotoğrafın Tribünde, Takımın Sahada” yarışmasını kazanan taraftarların fotoğrafı turnuva boyunca taraftar tribünlerinden takıma destek verecek.

Pınar Cup 2020 Programı

17 Eylül Perşembe 19:00 Pınar Karşıyaka - Petkim Spor

18 Eylül Cuma 19:00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Petkim Spor

19 Eylül Cumartesi 16:00 Pınar Karşıyaka - Arel Üniversitesi Büyükçekmece