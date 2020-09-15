Pınar Cup 2020 başlıyor
Pınar Karşıyaka adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pınar Cup Turnuvası bu yıl 17 -19 Eylül 2020 tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleşiyor.
Pınar Karşıyaka adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pınar Cup Turnuvası bu yıl 17 -19 Eylül 2020 tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. Turnuvaya, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Pınar Karşıyaka’nın yanı sıra ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece takımları katılıyor. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle seyircisiz oynanacak turnuvada tüm karşılaşmalar Karşıyaka Spor Kulübü Resmi Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlarla taraftarlarla buluşacak.
Pınar Karşıyaka Basketbol Takımına kesintisiz destek
Gençlerin sporla buluşmasına ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 1998 yılından bugüne Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’na destek veren Pınar, bu sezon da desteğini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çok başarılı bir performans sergileyen ancak pandemi sebebiyle sezonu tamamlayamayan Pınar Karşıyaka, bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.
Pınar Cup 2020 Turnuvası öncesinde @pinarlayasam Instagram hesabı üzerinden düzenlenen “Fotoğrafın Tribünde, Takımın Sahada” yarışmasını kazanan taraftarların fotoğrafı turnuva boyunca taraftar tribünlerinden takıma destek verecek.
Pınar Cup 2020 Programı
17 Eylül Perşembe 19:00 Pınar Karşıyaka - Petkim Spor
18 Eylül Cuma 19:00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Petkim Spor
19 Eylül Cumartesi 16:00 Pınar Karşıyaka - Arel Üniversitesi Büyükçekmece
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:38
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0