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(Özel haber) Duygu Turan: "Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum"

Dünya şampiyonu kick-boksçü Duygu Turan, İtalya’dan altın madalyayla döndü. Bugüne kadar hiç yenilmediğini söyleyen Turan, bu sporun olimpik branş olması durumunda, altın madalyayı Türkiye’ye getirmek istediğini ifade etti.

Spor 28.10.2021, 15:10
(Özel haber) Duygu Turan: "Kick-boks olimpik spor olursa, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum"

Dünya şampiyonu kick-boksçü Duygu Turan, İtalya’dan altın madalyayla döndü. Bugüne kadar hiç yenilmediğini söyleyen Turan, bu sporun olimpik branş olması durumunda, altın madalyayı Türkiye’ye getirmek istediğini ifade etti.

Aynı zamanda hemşire olan ve bir yandan da kick-boksta önemli başarılara imza atan şampiyon sporcu Duygu Turan, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. 28 yaşındaki sporcu, 2014 yılından bu yana milli takımda olduğunu ifade ederek, 3 kez dünya, 4 kez Avrupa şampiyonu oldum. Bu spora 15 yaşında başladım. Babam, hocamın afişlerini görünce beni kulübe yazdırdı. 28 yaşındayım ve sporu bu sürede hiç bırakmadım. Üniversiteyi Kocaeli’de kazandım ama burada spor yapabileceğim bir yer bulamadım. Hocam bana bir kum torbası gönderdi. İp atlayarak, kum torbasıyla çalışarak yurtta antrenman yaptım. Benim için zor bir süreç oldu ama ilk şampiyonluğum üniversitedeyken oldu. Çok şaşırıyorlardı ben yurtta çalışırken, ’Bana da öğretir misin’ diye soruyorlardı. Bana özenip spora başlayan arkadaşlarım oldu" diye konuştu.

"Bugüne kadar hiç yenilmedim"

Üniversitede bu sporu yaptığı için sıkıntılar yaşadığını da söyleyen Duygu Turan, "Okulda ciddi sıkıntılar yaşadım. Bazı hocalarım ’Spor mu yapacaksın, hemşire mi olacaksın’ diye baskı yaptı. Spor benim için çok önemli. Mesleğimi de çok seviyorum ve ikisine de devam ettim. 2014 yılında Slovenya’da ilk turnuvamda şampiyon olarak herkesi şaşırttım. Sonrasında 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2021’de hiç yenilmeden her seferinde altın madalya kazandım. Alınan başarıların ardından 1 hocam dışında diğer hocalarımın üniversitede fikri değişti. Pandemiden bu yana bu kupayı kazanmak için hazırlandım. Ülkemi kendi kilomda temsil etme hakkı kazandım. İtalya’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda ülkeme 3. kez dünya şampiyonluğunu getirdim. Spor eğitim hayatımı da olumlu etkiledi. daha başarılı bir sporcu oldum ve okulumu da disiplinle, 2. olarak bitirdim. Herkes bunu yapabilir. Çocuk eğer sporu seviyorsa, spora gitmek için derslerinde başarılı olacaktır. Spor disiplini getiriyor hayatımıza. Mesleğimi de seviyorum, sporu da seviyorum, ders de veriyorum. İleride de bunu birlikte sürdürmek istiyorum. Kick-boks olimpik bir spor olursa, o branşta ülkeme altın madalya getirmek istiyorum" diye konuştu.

Son olarak sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar hakkında da konuşan Turan, "Benim de başıma geldi. İnsanlarımız çok sabırsız. Ben orada hemşire olarak bulunuyorum, insanların yaşadığı acıya direkt tanık oluyoruz. Biz daha çok hastayla değil, hasta yakınlarıyla sorun yaşıyoruz. Merak ediyorlar hastalarını, onları da anlıyoruz ama onlar da bizi anlasın. Biz hastaya en yakın kişileriz, kontrollerini yapıyoruz, yemeğini yediriyoruz. Biz bu kadar fedakar davranırken biraz anlayış göstermelerini istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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