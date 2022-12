Özel bireyler bu salonda sporcularla buluşacak

Kastamonu’da, özel bireylerin spor yapmalarını sağlamak için yapılan spor salonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde kapılarını açtı.

Kastamonu’da özel sporcular için Merkez Spor Salonu’nda yapılan Özel Sporcular Spor Salonu, düzenlenen törenle açıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen açılış törenine Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, özel bireyler ve aileleri katıldı.

"Onların her güzel anına hep beraber şahitlik edeceğiz"

Törende konuşan Vali Avni Çakır, “İşin sırrı aslında burada, bu kardeşlerimizin yüzlerindeki ışıltı. Buradaki özel bireylerimizin ve ailelerimizin yüzlerinin güldüğünü hissediyorsak zaten çok şeyi başarmışız demektir. Bu anlamda Kastamonu’da gerçekten de çok güzel şeyler oluyor. Ben de her türlü taleplerine büyük bir hassasiyet ile yaklaşmaya gayret ettim ve çok büyük bir mutlulukla sosyal hayatta çok daha fazla görünmelerine şahitlik ettim. Onların özgüven ve morallerindeki artışları bende sizin gibi takip ettim. İnşallah bundan sonra onların her güzel anına hep beraber şahitlik edeceğiz. Onlarla ilgili bir davet aldığımız zaman lütfen en geniş katılım ile buna icabet edelim. En büyük desteklerden bir tanesi de bu olur. En büyün engelin sevgisizlik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda onlar birçok alanda bizlere müthiş bir örnek” dedi.

“Özel bireylerimiz için daha güzel imkanları oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Özel bireyler için daha güzel imkanlar oluşturmaya çalışacaklarını belirten AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, "Engelli bireylerimiz toplumda artık itilmiş, dışlanmış bireyler değil toplumun en önünde tutulan nadide bireyler haline geldi. Kamu binalarını engellilere hizmet edecek şekilde düzenlenmiş olması, kamudaki istihdam oranlarının 10 kat ileriye taşınması bunların hepsi en güzel örnekler. Daha güzel hizmetleri de kazandırmak istiyoruz, buradaki imkanlar bizi de mutlu ediyor. Özel bireylerimiz için daha güzel imkanları da oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatı tamamlanıyor

Kastamonu’da inşa edilen engelsiz yaşam merkezinde çalışmaların tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da, “Farkındalığın git gide arttığı, toplumunda en büyük problemlerinden biriydi engelli bireyler. Özellikle son dönemde bu konuda o kadar yoğun çalışmalar oldu ki, belki her ilde farklı farklı düzeylerde farkındalık oluştu. Bu işe gönül veren insanların bu konudaki çalışmaları da farkındalığın artmasında önemli yerleri oluyor. Benim ailemde de engelli bir birey var, çekilen sıkıntıları o yüzden çok iyi biliyorum. Ufak bir ihtiyacınız olur, bırakıp gidemezsiniz. Başkaları için çok ciddi problem olarak görünmeyebilir ama yaşayanların ağzından dinlediğiniz zaman görüyorsunuz ne kadar büyük problem olduğunu. Bu konuda bizlerde bir çalışmanın içerisindeyiz. Çalışmalar yapıyoruz, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşaatını tamamlamak üzereyiz. Bir iki ay içerisinde açılışını hep birlikte yaparız” şeklinde konuştu.

“5 yaşından 22 yaşına kadar çok ciddi konuşma sorunu çekmiş engelli bir bireyim”

Özel bireylerin vakit geçirebilecekleri yerlerin sayısının artacağını söyleyen Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ise, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerimizi, haftada bir, ayda bir, yılda bir gün değil her an hatırlamak adına, devletimizin son yıllarda yaptığı özel bireylerimizle ilgili kanun ve düzenlemeler TBMM’de yapıldı. Tüm kurumlarımız ellerinden geldiğince çalışmalarını yaptı. İlimizde de iyileştirme hareketleri yapıldı. GSİM olarak bizde özel bireyler için ne yapabiliriz diye istişare ettiğimizde, bu salonun en güzel yerini her gün bireylerimizin birbirleri ile kaynaşacakları yer olarak tefriş ettik. Devletimizin imkanlarını özel bireylerimizle buluşturmuş olduk. Ben de engelli bir birey olarak, 5 yaşından 22 yaşına kadar çok ciddi konuşma sorunu çekmiş engelli bir bireyim. Bunun acısını bende yaşadım. Yapmak önemli ama bunu yaşatmak daha önemli. Burada en önemlisi özel bireylerimiz ve aileleri ile aşağıdaki salonlardaki çalışan öğrencilerimiz ve aileleri ile kaynaşıyorlar. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde buradan bir çığ gibi yayılıp, buna benzer yerlerin sayısının artacağından hiç şüphem yok” şeklinde konuştu.

“Çoğu yerden kovulduk”

Özel bireyler olarak yıllardır bir mekan bulamadıklarını ve gittikleri her yerden kovulduklarını söyleyen Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, "Verilen hizmet paha biçilemez. Satranç kursları, okçuluk, masa tenisi var internet yok, televizyon bağımlılığı yok. Çocuklarımın heyecanla gelişini, Cumhurbaşkanıma izletmeden Rabbim’e nefesimi teslim etmeyeceğim” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çakır ve Başkan Vidinlioğlu, özel bireyler ile masa tenisi oynadı. Ardından özel bireyler, spor salonunda çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.