Organizatör Kürşat Şahin kick boksa olan ilginin yetersizliğinden şikayet etti

Dünya çapında kick boks organizasyonlarına imza atan organizatör Kürşat Şahin, kick boks sporuna olan ilginin azlığından şikayet etti. Bu sporun özellikle futbolun gölgesinde kaldığını dile getiren şahin, televizyonlarda da yayınlanması için olanak bulamadıklarını dile getirdi.

Yapmış olduğu kick boks turnuvaları ile adından söz ettiren Kürşat Şahin yapmış olduğu açıklama ile Kick Boks sporuna olan ilginin azlığından şikayet etti. Dünyada çokça sevilen bu sporun ülkemizde özellikle futbolun gölgesinde kaldığını dile getirdi. Şahin yaptığı açıklamada, "Yapmış olduğumuz organizasyonları yayınlayacak kanal bulmakta zorlanıyoruz. Gün geçtikte bu spora olan ilgi daha da azalacağından endişe ediyoruz. Oysa ki Türkiye’ye en fazla madalya getiren spor dalı" ifadelerini kullandı.