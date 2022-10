Montella: "2 deplasman maçı, bize ne yapmak istediğimizi gösterecek"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Üst üste oynayacağımız 2 deplasman maçı bize ne yapmak istediğimizi gösterecek. Gaziantep maçı bizim açımızdan bir sürü cevap bulacağımız, gerçek bir maç olacak" dedi.

Ligde 17 puanla 2. sırada bulunan Adana Demirspor, cuma günü 20.00’de deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Adana Demirspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertli ekip, antrenmanlara ısınmayla başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları ve dar alan oyunuyla tamamlandı. Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçında kaybettikleri 2 puan için üzgün olduklarını söyledi. İtalyan teknik adam, "Gayet iyi oynadığımız bir maçtı. Kora kor bir mücadele vardı sahada. Kırmızı kart, oyunu etkiledi. Kırmızı karttan sonra çok iyi defans yaptık ama golü bulmak için de mücadele verdik. O yüzden futbolcularımızın hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok fazla enerji sarf ettiği bir maç oldu. Genel olarak baktığımızda iyi oynadığımız, sonucu açık bir maçtı" diye konuştu.

"Rekabet seviyesi yükseldi"

Spor Toto Süper Lig’deki rekabet seviyesinin arttığını belirten Montella, "Rekabetin seviyesi biraz daha yükseldi. Konyaspor, son 2 senedir şaşırtmaya devam ediyor. Böyle de devam ediyorlar. Başakşehir de oturmuş bir takım olarak gözüküyor ve sonuna kadar rekabet edecekleri mesajını vermiş oldu. Böyle yüksek seviyeli maçların oynanması pozitif bir durum, herkesi mutlu eder" ifadelerini kullandı.

"2 deplasman bize ne yapmak istediğimizi gösterecek"

Üst üste deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarının kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Vincenzo Montella, Gaziantep FK maçının öneminden de bahsederek şunları söyledi:

"Bir hoca hiçbir zaman doğru futbolculara veya doğru yönetime sahip olmadan bir şey yapamaz. Onlar oldu mu böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Onların sayesinde biz buralara kadar geldik. Üst üste 2 deplasman oynayacağız. Bu 2 deplasman bize ne yapmak istediğimizi gösterecek. Zihinsel olarak yapmak istediklerimizi sahaya yansıtmamız gereken 2 maçımız var. Bu müsabakalardan biz kendimiz için bu cevapları alacağız. Gaziantep’te bir ara liderdi. Tekrardan ayağa kalkmak isteyecektir kendi taraftarının önünde. Gerçek bir maç olacak. Bizim açımızdan bir sürü cevap bulacağımız bir maç bekliyor bizi."

"Rakipler her zaman rakiplerimizdir"

Katar’da 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası öncesi 4 deplasman maçı oynayacaklarını, ancak kendileri açısından değişen bir şeyin olmadığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Baktığınızda ligin ilk yarısındaki fikstür, oynayacağımız maçlar açısından eşit gibi gözükmüyor. Fakat sahaya çıktığımızda rakipler her zaman rakiplerimizdir. Biz her zaman rakibe göre hazırlanıyoruz. O yüzden çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum” dedi.

Semih Güler: "Gaziantep’e 3 puan için gideceğiz"

Defans oyuncularından Semih Güler ise takımın seviyesinin üst düzeye çıktığını belirterek, “Artık öyle bir seviyeye geldik ki Galatasaray veya Fenerbahçe ile berabere oynarsak, kaybedersek üzülüyoruz. Bu güzel bir şey. O yüzden Galatasaray maçını unutup direk Gaziantep maçına hazırlanmaya başladık. Gaziantep’e 3 puan için gideceğiz” diye konuştu.

“Kendimi her daim hazır tutmaya çalışıyorum”

Kendi performansının da her geçen gün arttığını anlatan Güler, “Benim için zor ve stresli günler geçti. Eşim yanımda yoktu, Almanya’daydı ve yalnızdım. Kendi kendime stres yaptım. Ancak Galatasaray maçı benim açımdan iyi geçti. Galatasaray’a karşı oynamamız beni motive etti. Bu bizim işimiz, her daim hazır olmamız lazım. Eğer bu maçta hazır olmayıp kötü performans sergileseydim hocamız, taraftarımız ve tüm camia üzülecekti. O yüzden kendimi her daim hazır tutmaya çalışıyorum.”

Assombalonga: "Gol atmak istiyorum"

Takımın forvet oyuncularından Demokratik Kongolu futbolcu Britt Assombalonga ise Gaziantep maçında gol atmak istediğini söyleyerek, “Şu ana kadar çok iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Umarım böyle devam ederiz ve istediğimiz sonuçları alırız. Bu futbol ve yedek kalmakta normal bir durum. Elimden gelenin en iyisini yapıp devam etmek istiyorum. Gaziantep maçında da oynadığımda elimden gelenin en iyisini yapıp gol atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.