Milli maçlar ne zaman oynanacak, hangi kanalda?
A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 karşılaşma oynayacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak.
Süper Lig'de 31. hafta maçları sonrası milli ara gerçekleşecek. A Milli Takım'ımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak.
Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, hangi kanalda?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak.
TRT1'den naklen olarak yayınlanacak.
Norveç- Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?
A Milli Takım'ımız, Norveç hükümetinin COVID-19 kararları nedeniyle, bu ülkeyle olan maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacak.
La Rosaleda Stadyumu'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'da başlayacak. TRT1'den naklen yayınlanacak.
Norveç maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek A Millî Takım'ımız, Letonya karşılaşması için tekrar TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.