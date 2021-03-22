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Milli maçlar ne zaman oynanacak, hangi kanalda?

A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 karşılaşma oynayacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak.

Spor 22.03.2021, 14:09
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Milli maçlar ne zaman oynanacak, hangi kanalda?

Süper Lig'de 31. hafta maçları sonrası milli ara gerçekleşecek. A Milli Takım'ımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak. 

Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak.

TRT1'den naklen olarak yayınlanacak. 

Norveç- Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Takım'ımız, Norveç hükümetinin COVID-19 kararları nedeniyle, bu ülkeyle olan maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacak. 

La Rosaleda Stadyumu'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'da başlayacak. TRT1'den naklen yayınlanacak. 

Norveç maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek A Millî Takım'ımız, Letonya karşılaşması için tekrar TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

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