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Manisa FK ligin bitimine 5 hafta kala şampiyon

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta deplasmanda Uşakspor’la 90+2’de Ahmet Kesim’in penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Manisa FK, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyon olarak TFF 1. Lig’e çıkmayı garantiledi.

Spor 11.04.2021, 17:29
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Manisa FK ligin bitimine 5 hafta kala şampiyon

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta deplasmanda Uşakspor’la 90+2’de Ahmet Kesim’in penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Manisa FK, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyon olarak TFF 1. Lig’e çıkmayı garantiledi.

Misli.com 2. Lig’in başından beri namağlup liderliğini devam ettiren Manisa FK, Uşakspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. En yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon’un da evinde Kocaelispor’la 0-0 berabere kalması üzerine Manisa FK ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Manisa FK puanını 78’e yükseltirken, Hekimoğlu Trabzon ise 63 puana yükselerek aradaki 15 puanlık fark korunmuş oldu.

Maçın 90. dakikasına kadar 1-0 geride olan Manisa FK, 90+2’de Ahmet Kesim’in kullandığı penaltı atışıyla eşitliği yakalayarak sahadan şampiyonlukla ayrılmasını bildi.
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