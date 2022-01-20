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Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Rizespor’da
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’da oynayan Kubilay Kanatsızkuş ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 20.01.2022, 15:59
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’da oynayan Kubilay Kanatsızkuş ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’da forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kanatsızkuş, Çaykur Didi Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’un Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı.