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Karşıyaka’ya gol kralı
Karşıyaka, geçen sezon 3. Lig 2. Grup’ta gol kralı olan İskenderunspor’un forveti Emre Gemici ile sözleşme imzaladı.
Spor 27.06.2022, 17:41
Karşıyaka, geçen sezon 3. Lig 2. Grup’ta gol kralı olan İskenderunspor’un forveti Emre Gemici ile sözleşme imzaladı.
Yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Karşıyaka, dış transferde ilk imzayı attırdı. Yeşil-kırmızılılar, İskenderunspor ile şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki golcü Emre Gemici’yi renklerine bağladı. 3. Lig 2. Grup’ta 19 golle krallık tacını takan Emre Gemici; Kayseri Şeker, Niğde Anadolu, Orduspor, Muğlaspor, Çorum FK, Pazarspor, Nevşehir Belediye, Malatya Yeşilyurt formalarını da giymişti.