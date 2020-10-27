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Kadın A Milli Takımı, Rusya’ya 4-2 yenildi

KADIN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUP ELEME MAÇINDA KARŞILAŞTIĞI RUSYA’YA 4-2 MAĞLUP OLDU.

Spor 27.10.2020, 19:39
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Kadın A Milli Takımı, Rusya’ya 4-2 yenildi

Kadın A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Rusya’ya 4-2 mağlup oldu.

Moskova’da Sapsan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 77. dakikada Derya Arhan ve 86. dakikada Didem Karagenç atarken, Rusya’nın gollerini 13.dakikada Nelli Korovkina, 22 ve 46.dakikalarda Margarita Chernomyrdina, 49.dakikada Natalya Mashina kaydetti. Milli takım, 27 Kasım’da Estonya ile deplasmanda, 1 Aralık’ta Rusya ile kendi sahasında karşılaşacak ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını tamamlayacak.

Kadın Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda oynadığı 8 maçta topladığı 2 puanla beşinci sırada bulunuyor.

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