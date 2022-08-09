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Jose Sosa, futbola başladığı kulübe geri döndü
Arjantin ekiplerinden Estudiantes, Jose Sosa’yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor 09.08.2022, 23:55
Arjantin ekiplerinden Estudiantes, Jose Sosa’yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sosa’nın ikinci kez kulübe döndüğü vurgusu yapılırken, bonservissiz olarak Aralık 2024’e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.
37 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa’da Bayern, Napoli, Metalist, Atletico Madrid ve Milan formaları da giymişti.