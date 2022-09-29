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İstanbul Valiliği'nden derbiler için ''seyirci'' kararı
İstanbul Valiliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak olan maçlarda, kulüplerin deplasman maçlarına seyirci götürmeyeceğini açıkladı.
Spor 29.09.2022, 11:12
İstanbul Valiliği Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."