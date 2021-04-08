banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

Inter şampiyonluk yolunda avantajı sağladı

Lig lideri Inter, 28. hafta mücadelesinde Sassuolo'yu Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

Spor 08.04.2021, 10:43
4
Inter şampiyonluk yolunda avantajı sağladı

Mücadeleye hızlı giriş yapan ev sahibi takım, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nın 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında Arjantinli Lautaro Martinez, Inter adına skoru 2-0'a taşıdı. Konuk Sassuolo'da Hamed Traore 85. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1.

Mücadelede başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Inter, bu maçı da kazanarak ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

71 puanla zirvede yer alan mavi-siyahlı takım, en yakın rakibi Milan ile puan farkını 11'e yükseltti ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti.

(Maçkolik)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur