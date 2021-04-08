Inter şampiyonluk yolunda avantajı sağladı

Mücadeleye hızlı giriş yapan ev sahibi takım, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nın 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında Arjantinli Lautaro Martinez, Inter adına skoru 2-0'a taşıdı. Konuk Sassuolo'da Hamed Traore 85. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1.

Mücadelede başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Inter, bu maçı da kazanarak ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

71 puanla zirvede yer alan mavi-siyahlı takım, en yakın rakibi Milan ile puan farkını 11'e yükseltti ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti.

(Maçkolik)