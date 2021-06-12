banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı
TUSKON davasında ceza yağdı
TUSKON davasında ceza yağdı

Hidayet Türkoğlu, millileri takip etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın bugünkü antrenmanını izledi.

Spor 12.06.2021, 13:37
Hidayet Türkoğlu, millileri takip etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın bugünkü antrenmanını izledi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanı takip etti.

Başantrenör Orhun Ene yönetiminde yaklaşık iki saat süren çalışmayı izleyen Türkoğlu, antrenmanın ardından oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla da bir araya geldi.

Ay-yıldızlılar, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
parçalı az bulutlu
banner493