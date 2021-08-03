banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otomotiv satışları temmuz ayında yüzde 45 düştü
Otomotiv satışları temmuz ayında yüzde 45 düştü
Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!
Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!
RTÜK’ten medyaya orman yangını uyarısı!
RTÜK’ten medyaya orman yangını uyarısı!
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı

Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 2 - Hatayspor: 2

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

Spor 03.08.2021, 21:48
Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 2 - Hatayspor: 2

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir ile Hatayspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir, Hatayspor’u konuk etti. 33. dakikada Başakşehir, Aleksic’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. 74. dakikada Boupendza’nın golüyle Hatayspor, skoru 1-1’e getirdi. 80. dakikada Berkay’ın golüyle Başakşehir, 2-1 öne geçerken, 86. dakikada Hatayspor’un yeni transferi Saint-Louis, skoru 2-2 yaptı mücadele bu sonuçla sona erdi.
Yorumlar (0)
27°
açık